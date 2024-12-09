تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Dusan Vlahovic Juventus Erling Haaland Man City(C)Getty Images
دوري أبطال أوروبا
team-logo
جوفينتوس ستاديوم
team-logo
بلال محمد

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

يوفنتوس v مانشستر سيتيدوري أبطال أوروبايوفنتوسمانشستر سيتي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على حساب يوفنتوس، على ملعب أليانز، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل مانشستر سيتي، المباراة بهدف مصالحة جماهيره عقب تراجع النتائج والأداء الملحوظ هذا الموسم، والعودة إلى طريق الانتصارات في البطولة الأوروبية، للاقتراب من حسم التأهل.

على الجانب الآخر يوفنتوس، صاحب الأرض والجمهور حاله لا يختلف كثيرًا عن سيتي، في البطولة إذ يسعى البيانكونيري، للخروج بنقاط المباراة كاملة لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحتل مانشستر سيتي، المركز السابع عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس، صاحب المركز التاسع عشر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في الجولة السادسة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، على ملعب أليانز.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports 3.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
يوفنتوس - مانشستر سيتيالأربعاء 11 ديسمبر 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 3أليانزعصام الشوالي

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىجريجوريو
خط الدفاعسافونا، كالولو، جاتي، كامبياسو
خط الوسطلوكاتيلي، تورام، كونسيساو
خط الهجومكوبمييتيرز، مكيني، فلاهوفيتش

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأورتيجا
خط الدفاعووكر، دياز، أكادنجي، جفارديول
خط الوسطجوندوجان، دي بروينه، برناردو سيلفا
خط الهجومفودين، هالاند، دوكو

إعلان