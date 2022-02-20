موعد مباراة يوفنتوس وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على فياريال، ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، على ملعب لا سيراميكا.

يمكن نجح في الوصول إلى دور الـ 16 من البطولة، بعد تصدره المجموعة الأخيرة برصيد 15 نقطة، من خمسة انتصارات وخسارة وحيدة.

على الجانب الآخر فياريال، جاء في المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات، وتعادلين وهزيمة.

وسيطمح يوفنتوس لمصالحة جماهيره بالذهاب بعيدًا إلى أقصى نقطة في البطولة والمنافسة عليها، خاصة بعد تأزم موقف في الفريق وابتعاده بنسبة كبيرة عن تحقيق لقب الدوري الإيطالي للعام الثاني على التوالي.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وفياريال، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس ضد فياريال؟

موعد مباراة يوفنتوس ضد فياريال، هو يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 على ملعب لا سيراميكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفياريال؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة يوفنتوس وفياريال على beIN SPORTS PREMIUM 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فياريال - يوفنتوس الثلاثاء 22 فبراير 2022،

22:00 مصر، 23 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 لا سيراميكا

تشكيل فياريال المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

سيرجيو أسينخو

بيرفيس إستوبينيان - باو توريس - راؤول ألبيول - سيرج أورييه

صامويل تشوكويزي - إيبورا - داني باريخو - ييرمي بينو

أرنوت جروينفيلد - جيوفاني لوسيلسيو

1️⃣2️⃣ goals so far in his debut season.



𝓓𝓪𝓷𝓳𝓾𝓶𝓪𝓰𝓲𝓬 🐍. pic.twitter.com/tQKIM1udJh — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) February 19, 2022

تشكيل يوفنتوس المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

ماتيا دي تشيليو - دي ليخت - أليكس ساندرو - كوادرادو

دينيس زكريا - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - ويستون مكيني

ألفارو موراتا - دوشان فلاهوفيتش