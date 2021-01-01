موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام سبيزيا في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

بعد تعادل مخيب للآمال أمام هيلاس فيرونا بهدف لكل منهما في الجولة الماضية، يستعد يوفنتوس لمباراة جديدة ضد سبيزيا في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإيطالي،

في طريقة للحاق بإنتر ميلان والمنافسة على الصدارة، سيدخل السيدة العجوز المباراة باحثاً عن الثلاث نقاط، وتعويض النتائج السلبية في المباريات القادمة بعد تراجع مستواه الفترة الماضية.

ويدخل يوفنتوس اللقاء وهو في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 46 نقطة من 23 مباراة ، أما سبيزيا فلديه 25 نقطة في المركز الرابع عشر من 24 مواجهه في السيري آ.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا؟

موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا هو الأثنين 1 مارس 2021 ميلاديًا، الموافق 17 رجب 1442 هجريًا، على ستاد يوفنتوس.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وسبيزيا؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - سبيزيا الأثنين 1 مارس 2021،

17 رجب 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 يوفنتوس

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي: