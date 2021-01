موعد مباراة يوفنتوس وسبال في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يستعد يوفنتوس لمواجهة حاسمة في كأس إيطاليا، عندما يستقبل نظيره سبال يوم الأربعاء بملعب أليانز ستاديوم، في المباراة المقرر لها لحساب الدور ربع النهائي من البطولة.

البيانكونيري مؤخرًا استعاد عافيته بعدما تمكن من تحقيق لقب كأس السوبر على حساب نابولي، إلى جانب اقترابه من الصدارة في الكالتشيو في أعقاب الفوز على بولونيا منذ أيام قليلة.

لكن مفاجآت الكأس تظل واردة، وسبال الذي يأتي من دوري الدرجة الثانية أخرج في الدور السابق أحد أفضل أندية إيطاليا مؤخرًا، ساسوولو، لذلك فعلى كتيبة أندريا بيرلو الحظر تمامًا.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وسبال وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة يوفنتوس وسبال هو الأربعاء الموافق 27 يناير 2021، الموافق 14 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

لا توجد قنوات قد اشترت حقوق بث بطولة كوبا إيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن.

موقع جول سيبث المباراة كتابيًا قبل انطلاقها بنصف ساعة، لذلك يمكنك متابعة المباراة من خلاله.

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

