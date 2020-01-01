موعد مباراة يوفنتوس وروما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي أمام روما في الجولة الثانية من الموسم الجديد 2020/2021، التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تطوق الجماهير لرؤية كيف سيكون شكل فريقهم هذا الموسم مع المدير الفني الإيطالي أندريا بيرلو، ومشاهدة آرثر ميلو لاعب خط الوسط البرازيلي، وفيليكس كوريا القادم من مانشستر سيتي إلى جانب كريستيانو رونالدو وديبالا.

وتطمع السيدة العجوز في الحفاظ على اللقب للموسم العاشر على التوالي وأيضاً لتحقيق بطولات أخرى حيث أن الجماهير غير راضية على حصول الفريق الموسم الماضي على بطولة واحدة فقط محلية ويأمل محبي يوفنتوس في عودة الأمجاد الأوروبية.

وبعد أن حقق فوز سهل على سامبدوريا بثلاثية في أول مباراة له في الدوري الإيطالي في الموسم الجديد 2020/21 يستعد يوفنتوس حامل اللقب لمواجهة جديدة في الجولة الثانية من الكاليتشيو.

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس وروما؟

وسيكون عشاق الدوري الإيطالي واليوفنتوس على موعد مع مواجهة جديدة يحل فيها ضيفاً على روما في ملعب أوليمبيكو يوم الأحد 27 سبتمبر 2020 ميلادياً، الموافق 10 صفر 1442 هجرياً، الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت القاهرة.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد روما؟

يتم عرض اللقاء على قناة بي إن سبورت في الشرق الأوسط، وسنكون على موعد مع تغطية مباشرة للمباراة عبر موقع جول.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة روما - يوفنتوس ستاد أوليمبيكو الأحد 27 سبتمبر 2020،

20:45 السعودية وقطر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4

ماهو التشكيل المتوقع لليوفنتوس؟

من المتوقع أن يبدأ أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي....

في حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني وفي خط الدفاع : دانيلو دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، في خط الوسط : خوان كوادرادو، ادريان رابيو، وستون مكيني، آرون رامزي، أليكس ساندرو، وفي خط الهجوم : كريستيانو رونالدو، ديجان كولوسيفسكي

التشكيل | 3-5-2

فويتشيك تشيزني

دانيلو دا سيلفا - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيلليني

خوان كوادرادو - ادريان رابيو - وستون مكيني - آرون رامزي - أليكس ساندرو

كريستيانو رونالدو - ديجان كولوسيفسكي