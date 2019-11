موعد مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح ملعب لوكوموتيف أبوابه لاستضافة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 9 ربيع الأول 1441 هجريًا.

استطاع البيانكونيري أن يُحقق الفوز على لوكوموتيف في الجولة السابقة بهدفين دون رد على استاد يوفنتوس، بعدما انتصر في الجولة الثانية على بايرن ليفر كوزن بثلاثية نظيفة، بعد أن تعادل في الجولة الأولى خارج الديار أمام أتلتيكو مدريد، ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد.

على الجانب الآخر انتصر لوكوموتيف موسكو على بايرن ليفركوزن بشكل مفاجئ في الجولة الأولى وعلى استاد باي أرينا، قبل أن يلتقي مع أتلتيكو مدريد ويُهزم بهدفين دون رد، ومن ثم تتكرر الهزيمة بنفس النتيجة في مباراة يوفنتوس، ليحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد ميلان في الدوري الإيطالي

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة لوكوموتيف موسكو 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم ماتيا دي شيليو والنجم جيورجيو كيليني والجناح الطائر دوجلاس كوستا، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

😏 There's always something about a @Pirlo_official strike in the rain 🌧🎯 #GoalOfTheDay #UCL pic.twitter.com/FhA5glsCOa