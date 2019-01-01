موعد مباراة يوفنتوس ضد باير ليفركوزن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد باير ليفركوزن في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

تشهد المجموعة الرابعة من دورى أبطال أوروبا مواجهة قوية تجمع بين يوفنتوس وباير ليفركوزن يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، وذلك في استاد آليانز معقل البيانكونيري.

وستكون هذه المواجهة الثالثة للفريقين، وفى المواجهات السابقة فاز كل فريق على أرضه، ولكن هل يتخلص اليوفي من عقدة الماكينات الألمانية بعد عدم تحقيقه للفوز فى أي من الأربعة مواجهات الأخيرة مع الفرق الألمانية، حيث انتهت ثلاثة منهم بالتعادل وهزيمة، ولا يختلف الأمر على الأسود ففى آخر 10 مواجهات له مع الفرق الإيطالية فاز فقط فى مباراتين منهم، وتعادل فى أربعة وخسر مثلهم.

خسر يوفنتوس مباراة واحدة فقط من أصل 21 مباراة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا كانت فى الموسم الماضى من مانشستر يونايتد، فى المقابل لم يخسر باير ليفركوزن فى آخر 5 مباريات له خارج الأرض فى دورى الأبطال، وكانت آخر هزيمة له خارج الأرض على يد فريق إيطالي آخر هو روما.

تعادل البيانكونيري مع أتلتيكو مدريد في مباراته الافتتاحية لذات الأذنين هذا الموسم، وفي المقابل خسرت الأسود الألمانية من لوكوموتيف موسكو في نفس الجولة، لذا سيكون اللقاء حاسمًا لكلا الفريقين الباحثين عن بطاقة التأهل من المجموعة الرابعة القوية.

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موعد مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة يوفنتوس - باير ليفركوزن استاد يوفنتوس الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ويلي كولوم beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة ليفركوزن 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم ماتيا دي شيليو والنجم جيورجيو كيليني والجناح الطائر دوجلاس كوستا، ومن المتوقع أن تشهد المباراة الثانية للبيانكونيري في دوري الأبطال عودة الظهير الأيمن دانيلو.

سيبدأ ساري بالبولندي تشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي ساندرو ودي ليخت وبونوتشي بجانب لاعب مانشستر سيتي السابق، وسيتواجد في الوسط ثلاثة لاعبين هم خضيرة وماتويدي وبيانيتش، أما كريستيانو رونالدو فسيقود الهجوم رفقة هيجواين وكوادرادو.

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ماثييس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - خوان كوادرادو

الغيابات والتشكيل المتوقع لباير ليفركوزن

عاد ليون بايلي لتدريبات باير ليفركوزن ومن المتوقع أن يبدأ مباراة الفريق ضد يوفنتوس، وبذلك ستكون الأسود كاملة العدد في لقائهم الثاني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

سيبدأ بيتر بوش بهراديكي في حراسة المرمى، وفينديل والأخوين بيندر وتاه في الدفاع، وسيتشارك وسط الميدان باومجارتلينجر وأراجونيز، وأمامهم سيتواجد بالعربي وهافيرتز وبايلي وسيكون المهاجم الوحيد هوفولاند.

التشكيل | 4-2-3-1