موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في كوبا إيطاليا، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين في هذه القمة..

يحلّ أودينيزي ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس مساء الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 20 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

وتمثل مهمة التتويج بلقب الكأس وإعادته مجددًا إلى خزائن البيانكونيري أهمية قصوى هذا الموسم، فلن يقبل جمهور السيدة العجوز أن تبتعد بطولتهم المفضلة أكثر من عام عن خزائن النادي.

اليوفي يعيش حالة مميزة مؤخرًا تبلورت في الفوز على روما بهدفين لهدف في الدوري الإيطالي، وسيدخل الفريق بمعنويات مرتفعة بعدما حقق لقب بطل الشتاء في الكالتشيو بتصدره للبطولة.

أما أودينيزي فيعيش حالة من الاستقرار قد تفهم قياسًا بالمركز الذي يقبع فيه بالدوري، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 وبعيد عن مراكز الهبوط وفي حالة آمان تامة.

الآن نتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - أودينيزي أليانز ستاديوم الأربعاء 15 يناير 2020،

20 جمادي الأول 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية غير مذاعة

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيفتقد يوفنتوس للعديد من اللاعبين للإصابة في المباراة القادمة ضد أودينيزي وهم الألماني سامي خضيرة بالإضافة إلى المدافع المخضرم جورجيو كيليني.

FULL-TIME! | ⏱ | I bianconeri espugnano l'Olimpico battendo la 1-2 e sono soli in testa alla classifica, Campioni d'Inverno! 👍#RomaJuve pic.twitter.com/usRaU6Za53 — JuventusFC (@juventusfc) January 12, 2020

من المتوقع أن يعتمد ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري على طريقة 4/3/1/2 التي لعب بها في المباريات السابقة، بتواجد تشيزني في حراسة المرمى، رباعي دفاعي مكون من كوادرادو، ديميرال، بونوتشي وساندرو وخط وسط مكون من بيانيتش، رابيو وماتويدي أمامهم رامسي وفي المقدمة ديبالا ورونالدو.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - مريح ديميرال - ليوناردو بونوتشي - كوادرادو

بليس ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو

آرون رامسي

كريستيانو رونالدو - ديبالا

الغيابات والتشكيل المتوقع لأودينيزي

لا توجد غيابات في صفوف أودينيزي في مباراتهم ضد يوفنتوس بكأس إيطاليا، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب لوكا جوتي.

سيبدأ المدرب جوتي بنفس التشكيل المعتاد والذي خاض به مباراة نابولي الآخيرة وبأسلوب (3-5-2)، وسيبدأ بالثلاثي نويتينك، وتروست إيكونج وسيباستين دي مايو في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثنائي كيفين لاسانيا وستيفانو أوكاكا لقيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 3-5-2

خوان أجوستين موسو

برام نويتينك - وليام تروست إيكونج - سيباستين دي مايو

يانز ستروجير لارسن - سيكو فوفانا - رولاندو ماندراجورا - رودريغو دي باول - إيناسيو بوسيتو

كيفين لاسانيا - ستيفانو أوكاكا