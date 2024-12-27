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Liverpool FC v Leicester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي تجمع كلًا من وست هام وليفربول لحساب الجولة التاسعة عشرة من عمر المسابقة وسط رغبات متباينة بين الطرفين..

ليفربول يريد الاستمرار في الفوز وتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمح وست هام في تحسين مركزه وهو الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 29 ديسمبر 2024، على ملعب لندن.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت مصر، الثامنة والربع بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
وست هام - ليفربولالأحد 29 ديسمبر 2024
19:15 مصر، 20:15 السعودية		beIN Sports HD 1TOD TVلندن

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأليسون بيكر
خط الدفاعأندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد
خط الوسطريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوملويس دياز - محمد صلاح - كودي جاكبو
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