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Cody Gakpo Netherlands Hakan Calhanoglu Turkiye(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في دور الـ 8 (ربع النهائي) من البطولة ستجمع كلًا من هولندا وتركيا.

هولندا حصلت على المركز الثالث في مجموعتهأ، لتواجه رومانيا صاحبة المركز الأول في مجموعتها وتتعلب عليها 0-3.

أما تركيا فقد احتلت المركز الثالث في مجموعتها ولاقت في ثمن النهائي منتخب النمسا وأقصته من المنافسات بالفوز عليه بهدفين لهدف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم السبت 6 يوليو 2024 على الملعب الأوبمبي ببرلين.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
هولندا - تركياالسبت 6 يوليو 2024
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports Max 1
beIN Sports Max 2		الأولمبي ببرلينعامر الخوذيري
حفيظ دراجي

تشكيل هولندا المتوقع أمام تركيا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب رونالد كومان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىبارت فيربروجين
خط الدفاعناثان آكي - فيرجيل فان دايك - ستيفان دي فراي - دنزل دومفرايس
خط الوسطجيردي تشوتين - تيجاني رايندرز
خط الهجومدونيل مالين - تشافي سيمونز - كودي جاكبو - ممفيس ديباي
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