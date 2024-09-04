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دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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يوهان كرويجف أرينا
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جدول مبارات وترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025
بلال محمد

موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

هولندا v ألمانيادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أهولنداألمانيا

تعرف على موعد مباراة هولندا وألمانيا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب يوهان كرويف أرينا، قمة من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع المنتخب الهولندي، أمام نظيره الألماني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

المنتخب الهولندي، افتتح مشواره في البطولة بفوز عريض على البوسنة والهرسك بخمسة أهداف مقابل هدفين، وسيعمل على خطف الصدارة، ومواصلة انتصاراته والاستعانة بعامل الأرض والجمهور لعبور عقبة ألمانيا.

على الجانب الآخر، المنتخب الألماني، استهل مشواره بفوز كبير على المجر بخمسة أهداف دون رد، وسيعمل منتخب الماكينات الألمانية على مواصلة الانتصارات لتأمين الصدارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة هولندا وألمانيا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، هو يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 على ملعب يوهان كرويف أرينا.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
هولندا - ألمانياالثلاثاء 10 سبتمبر 2024،
21:45 مصر والسعودية		beIN Sports 2يوهان كرويف أريناجواد بدة

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىتير شتيجن
خط الدفاعكيميتش- جوناثان تاه- نيكو شلوتربيك- دافيد روم
خط الوسطأندريتش- كاي هافيرتز- باسكال جروس
خط الهجومجمال موسيالا - نيكلاس فولكروج - فلوريان فيرتز

تشكيل هولندا المتوقع أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىبارت فيربروجين
خط الدفاعدومفريس - دي ليخت - فان دايك - ناثان أكي
خط الوسطشوتين - رايندرز - جرافينبيرخ
خط الهجومتشافي سيمونز - زيكريزي - جاكبو
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