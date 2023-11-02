موعد مباراة نيوكاسل وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة نيوكاسل وآرسنال في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

مباراة هامة في سباق الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من نيوكاسل وآرسنال لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب سانت جيمس بارك.

آرسنال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز العريض الذي حققه على شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية، ويسعى لمواصلة الانتصارات وملاحقة توتنهام على صدارة ترتيب البريميرليج.

أما نيوكاسل، فيسعى لمواصلة الأداء المميز الذي يقدمه، ويستعين بعامل الأرض والجمهور، للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام المدفعجية والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

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ويحتل آرسنال المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر، ويأتي نيوكاسل في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة نيوكاسل وآرسنال في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما هو موعد مباراة نيوكاسل وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة نيوكاسل، وآرسنال في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2023-2024، هو السبت 4 نوفمبر 2023، على ملعب سانت جيمس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد مباراة نيوكاسل وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نيوكاسل - آرسنال السبت 4 نوفمبر 2023،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 سانت جيمس بارك

التشكيل المتوقع لآرسنال

التشكيل: 4-3-3

دافيد رايا

أولكسندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليش - بن وايت

كاي هافيرتز- ديكلان رايس - مارتين أوديجارد

جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - بوكايو ساكا

التشكيل المتوقع لنيوكاسل

التشكيل: 4-3-3

بوب

كيران تريبييه - فابيان شار- جمال لاسيليس - دان بران

لونجستاف - جولينتون - برونو جيمارايش

ألميرون - كالوم ويلسون - جوردون