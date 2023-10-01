موعد مباراة نابولي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة نابولي وريال مدريد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على نابولي، ضمن مباريات الجولة الثانية في منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويشارك ريال مدريد في المجموعة الثالثة من البطولة، برفقة نابولي الإيطالي، يونيون برلين الألماني، بالإضافة إلى براجا البرتغالي.

ونجح ريال مدريد، في تحقيق فوز مثير على يونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الأولى، بينما فاز نابولي على براجا بهدفين مقابل هدف، وسيطمح كلا الفريقين لفض الاشتباك وحسم صدارة الترتيب.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة نابولي وريال مدريد في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

ما هو موعد مباراة نابولي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة نابولي وريال مدريد في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نابولي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة نابولي وريال مدريد عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد ويونيون برلين عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نابولي - ريال مدريد الثلاثاء 3 أكتوبر 2023،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 دييجو أرماندو مارادونا

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

التشكيل: 4-3-1-2

كيبا أريثابالاجا

داني كارباخال - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - فران جارسيا

إدواردو كامافينجا - أوريليان تشواميني - فالفيردي

جود بيلينجهام

رودريجو - فينيسيوس جونيور

تشكيل نابولي المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

ميريت

جيوفاني دي لورينزو – ليو أوستيجارد – ناتان – ماتياس أوليفيرا

أنجويسا – لوبوتكا – زيلينسكي

بوليتانو – جيوفاني سيميوني - كفاراتسخيليا