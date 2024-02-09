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موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Rafael Leao Milan Khvicha Kvaratskhelia Napoli(C)Getty Images
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تعرف على موعد مباراة ميلان ونابولي في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "سان سيرو" قمة من قمم الكرة الإيطالية، والتي تجمع بين ميلان ونابولي، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

ميلان يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على فروسينوني، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم.

أما نابولي، بطل الدوري في الموسم المنصرم، يمر هذا الموسم بمرحلة كبيرة من تخبط وتراجع النتائج، وسيعمل على إيقافها وتصحيح مساره، والخروج بنقاط المباراة للاقتراب من المربع الذهبي.

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ويأتي ميلان في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وبفارق سبع نقاط عن إنتر المتصدر، بينما يأتي نابولي في المركز السابع برصيد 35 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ميلان ونابولي، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

المباراة التالية

ما موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي 2023-2024؟

موعد مباراة ميلان ونابولي، في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي هو الأحد 11 فبراير 2024.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية، ستجد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ميلان - نابوليالأحد 11 فبراير 2024،
21:45 مصر، 22:45 السعودية		AD SPORTS Premium 1سان سيرو

تشكيل ميلان المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

المركز
حراسة المرمىمايك مينيان
خط الدفاعكالابريا - ماتيو جابيا - سيمون كايير - هيرنانديز
خط الوسطإسماعيل بن ناصر - لوفتس شيك - ياسين عدلي
خط الهجومبولسيتس - أوليفيه جيرو - رافاييل لياو

تشكيل روما المتوقع:

التشكيل| 3-4-3

المركز
حراسة المرمىجوليني
خط الدفاعأوستيجارد - أمير رحماني - خوان جيسيوس
خط الوسطدي لورينزو - أنجويسا - لوبوتكا - ماتزوكي
خط الهجومبوليتانو - جيوفاني سيميوني - كفاراتسخيليا
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