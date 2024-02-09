موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ميلان ونابولي في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "سان سيرو" قمة من قمم الكرة الإيطالية، والتي تجمع بين ميلان ونابولي، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

ميلان يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على فروسينوني، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم.

أما نابولي، بطل الدوري في الموسم المنصرم، يمر هذا الموسم بمرحلة كبيرة من تخبط وتراجع النتائج، وسيعمل على إيقافها وتصحيح مساره، والخروج بنقاط المباراة للاقتراب من المربع الذهبي.

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ويأتي ميلان في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وبفارق سبع نقاط عن إنتر المتصدر، بينما يأتي نابولي في المركز السابع برصيد 35 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ميلان ونابولي، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي 2023-2024؟

موعد مباراة ميلان ونابولي، في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي هو الأحد 11 فبراير 2024.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية، ستجد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ميلان - نابولي الأحد 11 فبراير 2024،

21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 سان سيرو

تشكيل ميلان المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

المركز حراسة المرمى مايك مينيان خط الدفاع كالابريا - ماتيو جابيا - سيمون كايير - هيرنانديز خط الوسط إسماعيل بن ناصر - لوفتس شيك - ياسين عدلي خط الهجوم بولسيتس - أوليفيه جيرو - رافاييل لياو

تشكيل روما المتوقع:

التشكيل| 3-4-3