موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف نابولي على ملعبه سان باولو العملاق ميلان، في مباراة مثيرة ستجمع بينهما لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وعاش الروسونيري حالة استثنائية قبل التوقف الدولي، حيث يتصدر ترتيب الكالتشيو برصيد 17 نقطة ولم يتلق أي هزيمة محلية مع أداء رائع بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش.

في الوقت نفسه فإن نابولي هو الآخر في أفضل فتراته مع جينارو جاتوزو، وباستثناء هزيمة واحدة على يد ساسوولو، حقق فريق الجنوب نتائج إيجابية في بقية المباريات واحتل بذلك المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

صحيح أن فيروس كورونا داهم ميلان من خلال مدربه ستيفانو بيولي، لكن الأكيد أن العملاق يسعى لاستغلال إمكاناته المذهلة لتحقيق الفوز الأول له على نابولي على صعيد السيري آ منذ ديسمبر 2014.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ميلان ونابولي وما هي القنوات الناقلة.

ميلان يعوِّل على إبراهيموفيتش لتعويض غياب المدرب بيولي!

موعد مباراة ميلان أمام نابولي هو الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020، الموافق 7 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب سان باولو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث للدوري الإيطالي في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالطبع سيذاع لقاء ميلان ضد نابولي على شاشتها.

من المتوقع أن يعتمد ستيفانو بيولي على التشكيل الآتي:

🎙️ Saelemaekers ahead of #NapoliMilan: "We want to win for the Coach"



🗣️ "Vogliamo vincere anche per il Mister". Le parole di Alexis prima della trasferta di #SempreMilan pic.twitter.com/ibCUyKNMPo