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Abraham Saelemaekers milan romaGetty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ميلان v روماميلانروماالدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإيطالي تجمع كلًا من ميلان وروما لحساب الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة وسط رغبات مشتركة بين الطرفين..

كلا العملاقين الجريحين يسعيان لتحسين موقعهما في جدول ترتيب الكالشيو إذ يحتل ميلان المضيف المركز الثامن، وروما يحتل المركز العاشر.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025؟

موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025، هو الأحد 29 ديسمبر 2024، على ملعب سان سيرو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق STARZPLAY.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
ميلان - روماالأحد 29 ديسمبر 2024
21:45 مصر، 22:45 السعودية

AD SPORTS Premium 1

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سان سيروفارس عوض

تشكيل ميلان المتوقع أمام روما في الدوري الإيطالي 2024-2025

التشكيل| 4-2-3-1
حراسة المرمىمايك ماينان
خط الدفاعإيمرسون رويال - ماتيو جابيا - مالك ثياو - أليكس خيمينيز
المحوريوسف فوفانا - فيليبو تيراتشيانو
خط الوسطصامويل شوكويزي - تيجاني ريندرز - رافاييل لياو
خط الهجومتامي أبراهام

تشكيل روما المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025

التشكيل| 3-4-2-1
حراسة المرمىميل سيفيلار
خط الدفاعجيانلوكا مانشيني - ماتس هوميلز - إيفان نديكا
المحورأليكسيس ساليمايكيرس - كواديو كونيه - لياندرو باريديس - أنجيلينو
الوسط الهجوميباولو ديبالا - ستيفان شعراوي
خط الهجومأرتيم دوفبيك
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