تعرف على موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإيطالي تجمع كلًا من ميلان وروما لحساب الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة وسط رغبات مشتركة بين الطرفين..

كلا العملاقين الجريحين يسعيان لتحسين موقعهما في جدول ترتيب الكالشيو إذ يحتل ميلان المضيف المركز الثامن، وروما يحتل المركز العاشر.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025؟

موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025، هو الأحد 29 ديسمبر 2024، على ملعب سان سيرو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق STARZPLAY.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق ميلان - روما الأحد 29 ديسمبر 2024

21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 STARZPLAY سان سيرو فارس عوض

تشكيل ميلان المتوقع أمام روما في الدوري الإيطالي 2024-2025

التشكيل| 4-2-3-1 حراسة المرمى مايك ماينان خط الدفاع إيمرسون رويال - ماتيو جابيا - مالك ثياو - أليكس خيمينيز المحور يوسف فوفانا - فيليبو تيراتشيانو خط الوسط صامويل شوكويزي - تيجاني ريندرز - رافاييل لياو خط الهجوم تامي أبراهام

تشكيل روما المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025