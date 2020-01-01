موعد مباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ميلان ضد روما في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟ وما هو التشكيل المتوقع للفريقين؟

يحل روما ضيفًا ثقيلاً على ميلان اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 في ملعبه التاريخي سان سيرو، وذلك في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2020-21.

يعيش الروسونيري الفترة الأفضل له في العشرية الثانية من الألفية الجديدة، فبفوزه الأخير في ديربي ميلانو على الإنتر تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليس هذا وحسب، بل أكمل الفوز العشرين للفريق باحتساب مبارياته منذ العودة من توقف فيروس كورونا الموسم الماضي.

هذا لا يعني عودة ميلان لما كان عليه في حقبة مالديني بالتأكيد، لكن الفريق يسير بخطى ثابتة حتى على الصعيد القاري، فقد حقق فوزًا هامًا في بداية مشواره في دور مجموعات الدوري الأوروبي الموسم الماضي على حساب أقوى فرق المجموعة سلتيك الاسكتلندي.

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أما روما فلا يبدو أنه يعيش أفضل أيامه ليس في هذا الموسم فقط بل حتى في المواسم السابقة، لكن بدايته للدوري الإيطالي هذا الموسم ليست سيئة، فقد تعادل مع يوفنتوس وفاز على أودينيزي وبينيفينتو، لكنه خسر من فيرونا بعد خطأ إدارة بإدراج دياوارا كلاعب تحت 23 عامًا، ليأتي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ميلان ضد روما والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

ما هو موعد مباراة ميلان ضد روما؟

موعد مبارا ميلان ضد روما هو يوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 9 ربيع الأول 1442 هجريًا، وسيحتضن المباراة الملعب التاريخي للديربي سان سيرو.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد روما؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث للدوري الإيطالي في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالطبع سيذاع لقاء ميلان ضد روما على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ميلان - روما الإثنين 26 أكتوبر 2020،

9 ربيع الأول 1442،

22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN SPORTS HD 1 سان سيرو

التشكيل المتوقع لروما

عدد من اللاعبين يغيبون للإبة عن صفوف روما في مباراة ميلان في الدوري الإيطالي، هم زانيولو وسمولينج وباستوري وكالافيوري ودياوارا ومانشيني.

الذئاب في ميلانو من أجل تحقيق الثلاث نقاط.. 🐺💪



لنفعلها يا رجال، فورزا روما 💛❤️ #روما #ميلان_روما pic.twitter.com/hxhuzlmO3c — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) October 26, 2020

سيبدأ ميرانتي في حراسة المرمى، فازيو وإيبانيز وكومبولا في الدفاع، سانتون وبيليجريني وفيريتو وسبيناتزولا في الوسط، بيدرو ومخيتاريان ودجيكو في الهجوم.

التشكيل | 3-4-2-1

أنطونيو ميرانتي

ماراش كومبولا - روجر إيبانيز - فيديريكو فازيو

ليوناردو سبيناتزولا - جوردان فيريتو - لورينزو بيليجريني - دافيدي سانتون

بيدرو - هنريك مخيتاريان

إدين دجيكو

التشكيل المتوقع لميلان

يغيب هاكان تشالهان أوغلو وريبيتش وموساكيو بداعي الإصابة، أما غيابات كورونا في ميلان فهي جابيا ودوناروما وهاوجي ودوارتي.

#ميلان_روما ⚽️

قائمة الـ 23 لاعب المستدعاة لمواجهة الليلة 🔛🔥 #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/UoMVAMrCZk — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) October 26, 2020

سيبدأ تاتاروشانو في حراسة المرمى، تيو ورومانيولي وكيير وكالابريا في الدفاع، كيسي وبن ناصر في الوسط، وأمامهما لياو ودياز وساليماكيرس، وسيقود الهجوم إبراهيموفيتش.

التشكيل | 4-2-3-1

تشيبريان تاتاروشانو

تيو هيرنانديز - أليسيو رومانيولي - سيمون كيير - دافيدي كالابريا

فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر

رافائيل لياو - براهيم دياز - أليكسيس ساليماكرس

زلاتان إبراهيموفيتش