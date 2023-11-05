موعد مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستضيف ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو الإيطالية، مباراة ميلان وباريس سان جيرمان، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتعد المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هي مجموعة الموت في النسخة الحالية من البطولة، حيث تضم إلى جانب باريس سان جيرمان وميلان، فريقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني.

باريس سان جيرمان افتتح مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق الفوز على بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة، لكنه سقط في خسارة مدوية أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية، ثم استعاد عافيته بالفوز على ميلان في الجولة الثالثة بثلاثية نظيفة.

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أما ميلان، فقد اكتفى بتعادل سلبي في مباراتي الجولتين الأولى والثانية أمام نيوكاسل وبوروسيا دورتموند على الترتيب، قبل السقوط الكبير على ملعب "حديقة الأمراء".

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه نيوكاسل يونايتد برصيد 4 نقاط، والذي يتفوق على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف، فيما يتذيل ميلان ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

ما هو موعد مباراة ميلان و باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان و باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة ميلان وباريس سان جيرمان عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة ميلان وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ميلان - باريس سان جيرمان الثلاثاء 7 نوفمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 سان سيرو

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يدحل الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان مواجهة ميلان بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز

وارين زاير إيمري - مانويل أوجارتي - فيتينيا

لي كانج إن - راندال كولو مواني - كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لميلان

من المتوقع أن يبدأ ستيفانو بيولي مدرب "الروسونيري" مواجهة باريس سان جيرمان بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-3-3

مايك مينيان

دافيدي كالابريا - فيكايو توموري - مالك تشاو - تيو هيرنانديز

روبن لوفتوس تشيك - يونس موسى - تيجاني رايندرز

كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافاييل لياو