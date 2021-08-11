موعد مباراة ميسي الأولى مع باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة أتراسبورج مام س في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يتزين ملعب حديقة الأمراء، لاستقبال ليونيل ميسي للمرة الأولى بقميص باريس سان جيرمان، في مواجهة ستراسبورج، بالجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وكان ميسي قد أتم انتقاله إلى صفوف الفريق الباريسي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة، ومن المنتظر ظهوره للمرة الأولى بقميص فريقه أمام ستراسبورج.

باريس افتتح الموسم بفوز على تروا، بهدفين لهدف، ويريد مواصلة الانتصارات هذا الموسم، للحصول على لقب الدوري بعدما خطفه منه ليل في الموسم الماضي، وبكل تأكيد سيكون الظهور الأول لميسي مميزًا على ملعبه الجديد.

على الجانب الآخر، ستراسبورج يسعى لتعويض السقوط في الجولة الأولى أمام أنجيه بهدفين دون رد، ويريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام باريس المكتظ بالنجوم.

كيف يلعب ميسي في باريس سان جيرمان؟ ومن هم ضحايا البرغوث؟

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة باريس سان جيرمان، وستراسبورج والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، هو السبت 14 أغسطس 2021، على ملعب حديقة الأمراء.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الفرنسي، بشكل حصري في الشرق الأوسط، وبطبيعة الحال ستذيع المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة على التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - ستراسبورج السبت 14 أغسطس 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان:

عاد نيمار نجم الفريق للتو من عطلته الصيفية، ولم يتدرب مع الفريق بالشكل الكافي الذي يجعله يشارك بشكل أساسي في المباراة، فمن المتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء.

بينما أكد البرغوث ليونيل ميسي جاهزيته للمشاركة مع الفريق، ولكن عدم مشاركته في التدريبات قد تجعله يشارك كبديل في اللقاء.

التشكيل| 3-4-3

كيلور نافاس

بريسنيل كيمبيمبي – تيلو كيرير – أشرف حكيمي

جورجينو فينالدوم – دانيلو بيريرا – أندير هيريرا – ديالو

كيليان مبابي – ماورو إيكاردي – ليونيل ميسي

تشكيل ستراسبورج المتوقع:

التشكيل| 3-4-3

ماتز سيلس

كارول فيلا – ألكساندر دجيكو – أنتوني كاكاسي

أدريان توماسون – جان بلجارد – ديميتري لينارد – إبراهيما سيسوكو

حبيب ديالو - لودوفيك أجورك – عبد المجيد واريس