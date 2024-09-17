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Takumi Minamino Monaco Lamine Yamal Barcelona(C)Getty Images
دوري أبطال أوروبا
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ستاد لويس2، موناكو
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أحمد مجدي

موعد مباراة موناكو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

موناكو v برشلونةدوري أبطال أوروباموناكوبرشلونة

تعرف على موعد مباراة موناكو وبرشلونة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب لويس الثاني مباراة قوية للغاية والتي ستجمع موناكو ببرشلونة، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بثوبه الجديد.

TOD UCL 2024TOD

وتغير نظام دوري أبطال أوروبا، والذي يشارك فيه 36 فريقًا، سيتم تقسيمهم إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة ويهدف لمواصلة البداية القوية للموسم الحالي، وتأكيد أنه سيكون منافسًا قوية على البطولة هذا الموسم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة موناكو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة موناكو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة موناكو وبرشلونة في الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، على ملعب لويس الثاني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة موناكو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة موناكو وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
موناكو - برشلونةالخميس 19 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1الاتحادTODخليل البلوشي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىمارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي
خط الوسطإريك جارسيا - مارك كاسادو - بيدري
خط الهجومرافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي
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