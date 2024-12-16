موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل باريس سان جيرمان، ضيفًا ثقيلًا على موناكو، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي 2024-2025، والتي يستقبلها ملعب لويس الثاني.

يدخل باريس سان جيرمان، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على ليون في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، للابتعاد أكثر بصدارة الدوري.

على الجانب الآخر يتسلح موناكو، بعامل الأرض والجمهور وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق العاصمي، للاقتراب خطوة نحو القمة.

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ويتصدر باريس سان جيرمان، ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن ليون، صاحب المركز الثالث، الذي يحتله بفارق الأهداف عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2024-2025؟

موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان، في الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي 2024-2025، هو الأربعاء 18 ديسمبر 2024، على ملعب لويس الثاني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة موناكو وباريس سان جيرمان عبر شاشتها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب موناكو - باريس سان جيرمان الأربعاء 18 ديسمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD TOD TV لويس الثاني

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام موناكو في الدوري الفرنسي 2024-2025