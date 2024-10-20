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Jude Bellingham Real Madrid Sehrou Guirassy Dortmund(C)Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع ريال مدريد، أمام نظيره بوروسيا دورتموند، ضمن مباريات الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بشعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره عقب السقوط الأخير أمام ليل، والعودة إلى الانتصارات والتقدم إلى قمة الترتيب.

على الجانب الآخر بوروسيا دورتموند، نجح في تحقيق الفوز بأول مباراتين، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الميرينجي، ليستمر في القمة.

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ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يأتي ريال مدريد، في المركز السابع عشر ومعه ثلاث نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في الجولة الثالثة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ريال مدريد - بوروسيا دورتموندالثلاثاء 22 أكتوبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1سانتياجو برنابيوحسن العيدروس

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىكورتوا
خط الدفاعميندي - ميليتاو - روديجر - فاسكيز
خط الوسطبيلينجهام - فالفيردي - تشاوميني
خط الهجومكيليان مبابي- فينيسيوس جونيور - رودريجو

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىكوبل
خط الدفاعرايرسون - أنتون - شلوتربيك - رامي بن سبعيني
خط الوسطإيمرن كان - سابيتزر - براندت
خط الهجوممالين - جيراسي - جيتنز
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