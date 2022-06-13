موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية القادمة، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يتوجه منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية، لخوض تجربة ودية مثيرة للاهتمام، في إطار محاولة إيهاب جلال مدرب "الفراعنة" الجديد لخلق المزيد من الانسجام في صفوف الفريق.

منتخب مصر تعرض لهزة عنيفة، بعد الخسارة من إثيوبيا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعات الرابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

تلك الخسارة جعلت منتخب مصر يتراجع في ترتيب المجموعة الرابعة إلى المركز الأخير، لكن لحسن حظ "الفراعنة" فإن جميع فرق المجموعة الرابعة تملك الآن ثلاث نقاط.

أما منتخب كوريا الجنوبية، فيواجه مصر من أجل مواصلة استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، والاحتكاك بأكثر من مدرسة كروية مختلفة استعدادًا للمونديال القادم.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي التقرير الآتي يطلعكم جول على موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر أمام كوريا الجنوبية الودية.

ما هو موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية؟

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية هو الثلاثاء 14 يونيو 2022 على استاد سيول كأس العالم، في العاصمة الكورية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية؟

من المقرر أن تُذاع مباراة كوريا الجنوبية ومصر الودية عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية المجانية، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب كوريا الجنوبية - مصر الثلاثاء 14 يونيو 2022،

13:00 مصر، 14:00 السعودية OnTime Sports 1 كأس العالم سيول

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيهاب جلال على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

محمد أبو جبل

كريم حافظ - أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - عمر جابر

عمرو السولية - مهند لاشين - محمد مجدي أفشة

أحمد رفعت - أحمد عاطف - أحمد سيد زيزو

🔴 📸 | منتخب مصر يختتم تدريباته قبل مواجهة كوريا الجنوبية غدًا 🇪🇬 .... ⬇️⬇️



إختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية وديًا غدًا الثلاثاء .#EFA pic.twitter.com/fFQGy6pNNr — EFA.eg (@EFA) June 13, 2022

التشكيل المتوقع لكوريا الجنوبية

من المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي باولو بينتو على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

جو هيون وو

كيم جين سو - كيم يونج جون - جونج سيونج هيون - كيم مون هوان

هوانج إن بيوم

سون هيونج مين - نا سانج هو - بايك سيونج هو - كون تشانج هون

هوانج وي جو