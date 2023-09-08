تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة الودية ضد تونس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة مهمة سيخوضها منتخبا مصر وتونس وديًا ولكن بصبغة رسمية، على هامش استعدادات المنتخبين لخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

وعلى ملعب الدفاع الجوي، سيخوض رجال المدرب روي فيتوريا مباراة تونس بمعنويات كبيرة إذ لم يتعرض الفراعن لأي هزيمة إلى الآن تحت قيادة البرتغالي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مصر القادمة ضد تونس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين..

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جدول مباريات وترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

ما هو موعد مباراة مصر وتونس الودية؟

موعد مباراة مصر وتونس الودية هو يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 على ملعب الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس الودية؟

تذاع مباريات مصر الودية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة مصر وتونس الودية على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - تونس الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

20:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس الدفاع الجوي

التشكيل المتوقع لمصر

من المتوقع أن يدخل المدرب روي فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - حسام عبد المجيد - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

التشكيل المتوقع لتونس

من المتوقع أن يدخل المدرب جلال القادري المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: علي معلول - منتصر طالبي - ياسين مرياح - يان فاليري

خط الوسط: إلياس سخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - يوسف المساكني - حمزوة رفيعة

خط الهجوم: هيثم جويني