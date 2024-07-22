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جدول مباريات المغرب في أولمبياد باريس 2024
بلال محمد

موعد مباراة منتخب المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة منتخب المغرب أمام الأرجنتين في افتتاح مباريات أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب المغربي، لافتتاح مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك أسود الأطلس في المجموعة الثانية من البطولة، برفقة كل من الأرجنتين، العراق، بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024؟

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024، هو يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 على ملعب جيوفروي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة المغرب والأرجنتين على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر beIN Sports HD 1 بجانب القناة المفتوحة بتعليق جواد بدة، كما يتم بث اللقاء عبر المغربية الرياضية.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق الملعب
المغرب - الأرجنتينالأربعاء 24 يوليو 2024،
18:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1جواد بدةجيوفروي

تشكيل المغرب المتوقع أمام الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىمنير المحمدي
خط الدفاعأشرف حكيمي - مهدي بوكامير - زكريا الواحدي - أكرم النقاش
خط الوسطأمير ريتشاردسون - أسامة تارجالين - بنيامين بوشواري
خط الهجومسفيان رحيمي - إلياس أخوماش - عبد الصمد الزلزولي
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