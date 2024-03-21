موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

حقبة جديدة يبدأها منتخب مصر، تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام حسن، وسيظهر العميد للمرة الأولى مع الفراعنة أمام نيوزيلندا في المباراة الودية التي تجمع بينهما في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتستضف مصر، بطولة ودية خلال التوقف الدولي لشهر مارس الحالي، بمشاركة كرواتيا، تونس، نيوزيلندا، بالإضافة إلى المنتخب المصري صاحب الأرض.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مصر ضد نيوزيلندا الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر؟

تقام مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر يوم الجمعة 22 مارس 2024 على ملعب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر؟

تذاع مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر على شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق مصر - نيوزيلندا الجمعة 22 مارس 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية ONTime Sports HD 1 مصر في العاصمة الإدارية الجديدة أيمن الكاشف

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

من المتوقع أن يدخل المدرب حسام حسن المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3