تعرف على موعد مباراة مصر وزامبيا الودية 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يواجه منتخب مصر نظيره الزامبي وديًا في المعسكر الدولي الودي الذي يخوض فيه الفراعنة مباراتين قويتين ضد خصمين من مدرستين مختلفتين في إفريقيا.

زامبيا منتخب متطور من إفريقيا السمراء يتسم بالقوة البدنية والمحترفين الكثر في أوروبا، بينما يواجه بعدها منتخب الجزائر المدجج بالنجوم والمتسم بالروح العالية للاعبين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مصر وزامبيا الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة مصر وزامبيا الودية؟

تقام مباراة مصر وزامبيا الودية يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023 على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا الودية؟

تذاع مباراة مصر وزامبيا الودية عبر قناة أون تايم سبورتس وقناة أبو ظبي الرياضية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - زامبيا الخميس 12 أكتوبر 2023

19:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية

أون تايم سبورتس هزاع بن زايد

التشكيل المتوقع لمصر

من المتوقع أن يدخل المدرب روي فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

محمد الشناوي

أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - عمر كمال عبد الواحد

مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد مصطفى زيزو

محمود تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد

التشكيل المتوقع لزامبيا

من المتوقع أن يدخل المدرب أفرام جرانت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

لاورنس مولينجا

رودريك كابوي - فرانكي موسوندا - ستوبيلا سونزو - بينيدكت شيبيشي

لاري بواليا - كيلفن كابومبو - كينجز كاجوا

لاميك باندا - لوبامبو موسوندا - باتسون داكا