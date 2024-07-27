تعرف على موعد مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب المصري، لاستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة إسبانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان المنتخب المصري، قد حقق فوزًا ثمينًا على أوزبكستان في الجولة الماضية، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام اللاروخا، لضمان الوصول إلى الدور القادم من البطولة.

ويشارك الفراعنة في المجموعة الثالثة من البطولة، برفقة كل من إسبانيا، أوزبكستان، بالإضافة إلى منتخب الدومينكان.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024 ؟

موعد مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024، هو يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 على ملعب بوردو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر وإسبانيا على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD بتعليق علي محمد علي.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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