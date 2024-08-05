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جدول مباريات المغرب في أولمبياد باريس 2024
بلال محمد

موعد مباراة مصر والمغرب في تحديد المركزين الثالث والرابع أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة مصر والمغرب في تحديد المركزين الثالث والرابع أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب لا بوجوار، قمة عربية تجمع بين المنتخب المصري، أمام شقيقه المغربي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن أولمبياد باريس 2024.

وكان المنتخب المصري، قد قدم مستويات مميزة في البطولة، ووصل إلى نصف النهائي، أمام فرنسا في لقاء امتد إلى الأشواط الإضافية، ولكن خسره الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف.

على الجانب الآخر حال أسود الأطلس، لا يختلف كثيرًا عن المنتخب المصري، فقد وصل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي بعد التغلب على الولايات المتحدة في ربع النهائي برباعية نظيفة، ولكن خسر أمام إسبانيا في نصف النهائي بهدفين لهدف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024؟

موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024، هو يوم الخميس 8 أغسطس 2024 على ملعب لا بوجوار.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية، 19:00 بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في أولمبياد 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر والمغرب على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر beIN Sports HD 1 بجانب القناة المفتوحة، كما يتم بث اللقاء عبر المغربية الرياضية.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر والمغرب في أولمبياد 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مصر - المغربالخميس 8 أغسطس 2024،
18:00 مصر والسعودية، 16:00 المغرب		beIN Sports HD 1
المغربية الرياضية		لا بوجوار

التشكيل المتوقع لمصر أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىحمزة علاء
خط الدفاعكريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد
خط الوسطمحمد النني - محمد شحاتة - محمود صابر
خط الهجومأحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - إبراهيم عادل

التشكيل المتوقع للمغرب أمام مصر في أولمبياد باريس 2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىمنير المحمدي
خط الدفاعمهدي بوكامير - أسامة العزوزي - زكريا الواحدي - أشرف حكيمي
خط الوسطأسامة تارجالين - أمير ريتشاردسون - إلياس بن صغير
خط الهجومسفيان رحيمي - عبد الصمد الزلزولي - إلياس أخوماش
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