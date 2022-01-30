يستضيف ستاد أوليمبي مباراة قوية بين مصر والكاميرون، وذلك في الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2021.

تأهل منتخب مصر من المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وتخطى كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الـ16، ذلك قبل الفوز على منتخب المغرب في ربع النهائي.

أما منتخب الكاميرون فصعد من صدارة المجموعة الأولى، وفاز على جزر القمر وجامبيا على التوالي في الدورين التاليين.

والآن نتعرف على موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2021

ما هو موعد مباراة مصر والكاميرون؟

موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 هو الخميس 3 فبراير 2022 على ملعب أوليمبي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 و beIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.

وإن لم تستطع مشاهدة مباراة مصر والكاميرون عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.