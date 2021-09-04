موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد منتخب الجابون في تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل المنتخب المصري، ضيفًا على منتخب الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السادسة من التصفيات برفقة، أنجولا والجابون، بالإضافة إلى منتخب ليبيا.

الفراعنة نجحوا في الفوز بالمباراة الأولى على حساب المنتخب الأنجولي بهدف دون رد، بينما سقط المنتخب الجابوني بهدفين مقابل هدف أمام ليبيا في الوقت القاتل من المباراة.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

متى مباراة منتخب مصر ضد الجابون؟

موعد مباراة مصر والجابون، هو الأحد 5 سبتمبر 2021، على ملعب فرانسفيلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الجابون؟

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الجابون - مصر الأحد 5 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORTS فرانسفيلي

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الجابون

انضم نجم ليفربول محمد صلاح لبعثة المنتخب المصري بعد الغياب عن المباراة السابقة ضد أنجولا، ومن المنتظر مشاركته في مباراة مصر والجابون، فيما سيستمر غياب محمد النني لاعب آرسنال بعد إرسال فريقه تقرير طبي يفيد بإصابته.

🔴صلاح في الجابون



وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي وقائد المنتخب الوطني إلي الجابون للانضمام إلى معسكر المنتخب إستعدادا للمشاركة معه في مواجهة الجابون غدا الأحد ضمن منافسة الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/J0O8teD08F — EFA.eg (@EFA) September 4, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - باهر المحمدي

طارق حامد - عمرو السولية

أحمد سيد زيزو - محمد مجدي أفشة - محمد صلاح

محمد شريف

التشكيل المتوقع لمنتخب الجابون

من المتوقع أن يبدأ المدرب نيفيو باتريس بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

أنتوني مفا ميزوي

يوهان أوبيانج - جونيور أسومو - برونو مانجا - لويد بالون

أندريه بوكو - ماريو ليمينا

دينيس بوانجا - جيلور كانجا - جيم أليفيناه

بيير إيميريك أوباميانج