موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيلي في البطولة الودية المقامة في العاصمة القاهرة، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره البرازيلي مساء الثلاثاء، وذلك في البطولة الودية المقامة في العاصمة القاهرة استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

المنتخب المصري بقيادة شوقي غريب تعادل سلبيًا مع نظيره الكوري الجنوبي في المباراة الماضية بملعب السلام مع ظهوره بأداء أثار القلق نسبيًا حول مستقبل شباب الفراعنة.

في الوقت نفسه فإن السامبا البرازيلية قدّمت أداءً فريدًا من نوعه أمام كوريا وانتصرت عليه بثلاثية مقابل هدف، مما يزيد الضغوطات على المصريين رغم الطابع الودي للمباراة.

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سيكون لزامًا على شباب مصر التأكيد على أنهم في أفضل حال بعد طول غيابهم بسبب أزمة كورونا، ولا توجد مباراة أفضل من التي أمام البرازيل لإيضاح الحقيقة للجميع.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل؟

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل الأولمبي هو الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، على ملعب السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل؟

تُنقل البطولة الودية المقامة في القاهرة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مصر - البرازيل السلام الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ONTime Sports HD

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي

من المتوقع أن يعتمد المدرب شوقي غريب على التشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3

محمد صبحي

محمد عبد السلام - محمود مرعي - أحمد رمضان بيكهام

حسن علي - أكرم توفيق - إمام عاشور - كريم العراقي

صلاح محسن - أحمد ياسر ريان - ناصر ماهر

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل الأولمبي:

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندري جاردين على التشكيل الآتي: