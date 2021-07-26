موعد مباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر وأستراليا في الجولة الثالثة من دور مجموعات أولمبياد طوكيو 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه منتخب مصر الأولمبي المنتخب الأسترالي في المباراة الثالثة للمنتخبين في دور مجموعات أولمبياد طوكيو، وذلك في ملعب مياجي.

تعادل منتخب مصر مع إسبانيا في المباراة الأولى سلبيًا بدون أهداف، وخسر في المباراة الثانية من الأرجنتين بهدفٍ دون رد، وتراجع إلى قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

أما منتخب أستراليا فقد فاز على المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأولى وخسر من المنتخب الإسباني في المباراة الثانية، ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن التانجو.

يحتاج منتخب مصر الأولمبي إلى الفوز بالمباراة للتأهل، أما المنتخب الأسترالي فيلعب على فرصتي التعادل والفوز للعبور إلى الدور القادم.

جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

وسنتعرف في الأسطر التالية من موقع جول، على موعد مباراة مصر وأستراليا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو؟

موعد مباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو هو يوم الأربعاء 28 يوليو 2021، وستقام في ستاد مياجي.

وستنطلق صافرة المباراة الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث مباريات أولمبياد طوكيو 2021، وستقوم بإذاعة مباراة مصر وأستراليا على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أستراليا - مصر الأربعاء 28 يوليو 2021،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS XTRA 2 مياجي

التشكيل المتوقع لمنتخب أستراليا

من المتوقع أن يعتمد المدرب جراهام آرنولد على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

توماس جلوفر

جويل كينج - هاري سوتار - توماس دينج - ناثانيل أتكينسون

كونور ميتكالف - دينيس جينريو - ريلي ماكجري

دانييل أرزاني - ميتش ديوك - لاشلان ويلز

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع أن يبدأ المدرب شوقي غريب بالتشكيل الآتي..

🔴📸 صور من مباراة المنتخب الأولمبي و نظيره الأرجنتينى و التى أنتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 1-0 بأولمبياد طوكيو .... ⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/5KfIEnbCwH — EFA.eg (@EFA) July 25, 2021

التشكيل | 3-4-3

محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر