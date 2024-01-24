موعد مباراة مصر القادمة ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستعد منتخب مصر، لخوض مباراة قوية وهامة أمام نظيره الكونغو الديمقراطية ، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

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ووصل الفراعنة، إلى دور الـ 16 من البطولة، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة، برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من موزمبيق، والتعادل مع غانا وكاب فيردي على الترتيب.

منافس منتخب مصر شقّ الطريق ذاته للوصول إلى ثمن النهائي بعد التعادل في 3 مباريات واحتلاله وصافة المجموعة السادسة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023، هو الأحد 28 يناير 2024.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023؟

مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر في دور الـ 16 على قنوات beIN Sports HD Max التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - الكونغو الديمقراطية الأحد 28 يناير 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD Max لوران بوكو

تشكيل مصر المتوقع لمباراة الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023:

التشكيل| 4-3-3

محمد أبو جبل

محمد حمدي - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني

مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور

محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش

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