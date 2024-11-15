موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة...

تستعد المنتخبات الإفريقية لخوض تصفيات أمم إفريقيا 2025 القادمة والمقرر إقامتها في المغرب، ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراته أمام بوتسوانا في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات.

الفراعنة نجحوا في التأهل للبطولة المحببة لهم، حيث يُعد منتخب مصر هو البطل التاريخي لأمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، على الرغم من ابتعادهم عن منصات التتويج منذ حقبة المدرب القدير "حسن شحاتة" في 2010.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وبوتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 ؟

موعد مباراة مصر وبوتسوانا، هو يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 على ملعب الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025؟

تذاع مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 على شاشتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

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