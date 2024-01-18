موعد مباراة مصر القادمة ضد كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستعد منتخب مصر، لخوض مباراة قوية وهامة أمام نظيره كاب فيردي ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023.

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ويشارك المنتخب المصري، في المجموعة الثانية من البطولة، برفقة كل من غانا، كاب فيردي، بالإضافة إلى منتخب موزمبيق.

وبعد مرور جولتين من المسابقة لم يتذوق الفراعنة طعم الانتصار بعد التعادل مع موزمبيق، ثم غانا، ويدخل الفراعنة اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على آمالهم في الوصول إلى دور الـ 16 من المسابقة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وكاب فيردي، ضمن مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر وكاب فيردي، في الجولة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2023، هو الإثنين 22 يناير 2024.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023؟

مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر ضد منتخب كاب فيردي على قنوات beIN Sports HD Max التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - كاب فيردي الإثنين 22 يناير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Max فيليكس هوفويت بوانيي

تشكيل مصر المتوقع ضد كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

محمد حمدي - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني

مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور

محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش

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