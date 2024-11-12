تعرف على موعد مباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل المنتخب التونسي، ضيفًا ثقيلًا على مدغشقر ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويسعى المنتخب التونسي، للفوز وضمان الوجود في البطولة الإفريقية وهو الذي يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط لكن بفارق نقطة وحيدة عن جزر القمر صاحبة النقاط الست، وجامبيا صاحبة النقاط الخمس، بينما تتذيل مدغشقر المجموعة بنقطتين فقط..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت تونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق مدغشقر - تونس الخميس 14 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 17:00 تونس beIN SPORTS HD 2 لوفتوس فيرسفيلد عصام الشوالي

التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي أمام مدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025