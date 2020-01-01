موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل؟

مباراة نارية ينتظرها عشاق كرة القدم الأوروبية في العالم بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020-21 .

شهد ستاد حديقة الأمراء في باريس مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي انتهت لصالح مان يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

يحتل مانشستر يونايتد صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويًا مع لايبزيج ومتقدمًا بفارق الأهداف مما يجعله في موقف صعب، ويسعي الفريقين من خلال لقاء العودة لتأمين الصعود لدور 16.

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وفي هذ التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان ، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

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ما هو موعد مباراة مان يونايتد ضد باريس سان جيرمان؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان هو الأربعاء 2 ديسمبر 2020، الموافق 17 ربيع الآخر 1442 هجريًا، وسيقام على ملعب أولد ترافورد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد وباريس سان جيرمان؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل دوري أبطال أوروبا ، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان الأربعاء 2 ديسمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يغيب عن مانشستر يونايتد لوك شاو للإصابة، وسيغيب توانزيبي للإيقاف.

"بالنسبة لي، كافاني واحد من هؤلاء المهاجمين الذين يمكنهم شم رائحة الهدف كما رأيتم مرتين."



الساحر @B_Fernandes8 ينهال بالمديح على الماتادور @ECavaniOfficial 🤩 #ساوثامبتون_يونايتد #يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 30, 2020

من المتوقع أن يبدأ المدرب شولشاير بدي خيا في حراسة المرمى، تيليس وماجواير ولينديلوف وفوسو مينساه في الدفاع، ماتيتش وبوجبا في الوسط، وأمامهما فيرنانديش ومارسيال وراشفورد، وسيقود كافاني الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

أليكس تيليس - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - تيموثي فوسو مينساه

نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - أنتوني مارسيال

إدينسون كافاني

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

سيغيب عن باريس سان جيرمان كيرير ودراكسلر للإصابة، ولن يغيب أي لاعب للإيقاف.

الدقة في أبهى حلة 👌🏼⚽️ #CrossbarChallenge pic.twitter.com/2fHASKbYmi — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) November 30, 2020

سيبدأ توخيل بنافاس في حراسة المرمى، كورزاوا ودانيلو وماركينيوس وفلورينزي في الدفاع، هيريرا وباريديس وفيراتي في الوسط، نيمار ومبابي ودي ماريا في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

لايفين كورزاوا - دانيلو بيريرا - ماركينيوس - أليساندرو فلورينزي

أندير هيريرا - ليوناردو باريديس - ماركو فيراتي

نيمار - كيليان مبابي - أنخيل دي ماريا