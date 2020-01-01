موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في كأس كاراباو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في دور 16 من كأس الرابطة الإنجليزية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي بيرنلي على ملعبه تيرف مور نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

فاز السيتي في آخر لقاءاته في كأس كاراباو أمام نادي بورنموث بنتيجة ٢-١، بينما آخر مباراة خاضها الفريق كانت في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتلقى هزيمة كبيرة أمام فريق ليستر سيتي بنتيجة ٥-٢، ويحتل السيتيزنس المركز ١٣ في الترتيب حتى الآن برصيد ٣ نقاط حيث لعب الفريق مبارتين حقق الفوز في الأولى بنتيجة ٣-١ أمام فريق وولفرهامبتون، وخسر في المباراة الثانية، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في المباراة القادمة للتأهل للدور التالي من البطولة والمنافسة على الفوز بالكأس.

أما صاحب الأرض فكان قد تمكن من تحقيق الفوز في آخر مبارياته في كأس الرابطة والتي جمعته مع نادي ميلوول بنتيجة ٢-٠، وآخر مباراة لعبها الفريق كانت في الدوري الإنجليزي وتلقى فيها هزيمة بهدف دون مقابل أمام نادي ساوثامبتون، ويحتل بيرنلي المركز ١٨ في الجدول حتى الآن حيث لعب مبارتين خسر في كليهما، ويأمل الفريق الظهور بشكل مشرف وأداء مباراة قوية وتحقيق فوز غالي، كانت آخر مباراة جمعت بيرنلي أمام مان سيتي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف دون مقابل.

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في هذا التقرير سنتحدث عن كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي من موعد وقنوات ناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي؟

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 على تيرف مور، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي؟

تذاع مباريات كأس كاراباو حصريًا في الشرق الأوسط على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي على beIN SPORTS HD 1.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بيرنلي - مانشستر سيتي تيرف مور الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

13 صفر 1442،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS 1 HD

ما هو التشكيل المتوقع لبيرنلي؟

يغيب عن بيرنلي في مباراة مانشستر سيتي كورك وبن مي وتاركوفسكي وبرادي وجودموندسون وبارنز ورودريجيز بداعي الإصابة.

REACTION | Sean Dyche gives his reaction to this evening’s defeat. — FC (@BurnleyOfficial) September 26, 2020

من المتوقع أن يبدأ شون دايتش بتشكيله الأساسي، نظرًا لقوة المنافس مان سيتي.

التشكيل | 4-4-2

نيك بوب

تشارلي تايلور - جيمي دان - كيفين لونج - فيل باردسلي

دوايت ماكنيل - ديل ستيفينز - آشلي وستوود - جوش براونهيل

ماتي فيدرا - كريس وود

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

يغيب عن مانشستر سيتي في مباراة بيرنلي عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، هم سيرخيو أجويرو وإلكاي جوندوجان وجواو كانسيلو وجابرييل جيسوس.

عادةً ما تخوض الفرق الكبرى مباريات كأس كاراباو باللاعبين الاحتياطيين، وهو ما يتوقع أن يفعله المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

التشكيل | 4-2-3-1

زاك ستيفين

أدريان بيرنابي - إريك جارسيا - تايلور هاروود بيليس - كايل ووكر

رودري - تومي دويل

فيران توريس - رياض محرز - فيل فودين

رحيم ستيرلينج