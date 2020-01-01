موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في البرتغال

يشهد ملعب جوزيه ألفالادي مباراة شيقة تجمع بين مانشستر سيتي وليون ، ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020.

أقصى الفريق الفرنسي يوفنتوس من دور 16 في مفاجأة قوية بعد أن فاز في الذهاب 1-0 وخسر في الإياب 2-1، ليتأهل لربع النهائي بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، كذلك وصل السيتي لهذا الدور بمفاجأة أخرى هي إقصاء ريال مدريد من الدور السابق، وذلك بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 2-1.

انتهى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بفوز ليفربول باللقب لأول مرة منذ 30 عامًا، وجاء مانشستر سيتي بالمركز الثاني، وبعد خروج الريال يبدو أن الطريق أصبح مفتوحًا أمام بيب جوارديولا للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم ومصالحة جماهير ومحبي الأزرق السماوي.

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ستلعب مواجهات ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على مباراة واحدة، وذلك بسبب الوضع الطاريء الذي فرضه تفشي فيروس كورونا في أوروبا، والفائز بمباراة مانشستر سيتي وليون سيواجه الفائز من المباراة الثالثة في ربع النهائي، والتي ستجمع بين الفائز من مباراة برشلونة ونابولي والفائز من مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون في ربع نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وليون؟

موعد مباراة مان سيتي ضد ليون هو يوم السبت 15 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 25 ذو الحجة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب جوزيه ألفالادي بالبرتغال.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليون؟

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ليون على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، لكن لم تتحدد بعد رقم القناة التي ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً.