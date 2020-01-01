موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد 2020-21، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد نادي مانشستر سيتي بعد فوزه في اللقاء الأول أمام ولفرهامبتون بنتيجة 3/1 للقاء ليستر سيتي في رحلته المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف ستاد الاتحاد لقاء قوي أمام متصدر جدول الترتيب ليستر سيتي بعد أن سجل 7 أهداف في أول لقائين واستقبل هدفين فقط.

المان سيتي بقيادة المدير الفني الكبير بيب جوارديولا دائمًا ما كان حاضرًا في المنافسة على الصدارة، ويحاول حصد أكبر عدد من الألقاب، لكن بالطبع الوضع يختلف هذا الموسم بعد الصفقات العديدة والتدعيمات الكبيرة التي قامت بها العديد من الأندية الإنجليزية، آخرها انتقال بيل إلى توتنهام .

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في هذا التقرير سنتحدث عن كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي من موعد وقنوات ناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي؟

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي يوم الأحد 27 سبتمبر 2020 على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريًا في الشرق الأوسط على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستذاع على beIN SPORTS HD 1.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - ليستر سيتي الاتحاد الأحد 27 سبتمبر 2020،

10 صفر 1442،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN SPORTS 1 HD

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

يغيب عن مانشستر سيتي في مباراة ليستر سيتي عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، هم سيرخيو أجويرو وبيرناردو سيلفا وإلكاي جوندوجان وجواو كانسيلو وأوليكساندر زينتشينكو، ومن المتوقع أن يغيب أيضًا إيميريك لابورت بسبب إصابته بفيروس كورونا.

في الموسم الماضي سجل رياض محرز @Mahrez22 هذا الهدف الرائع في مرمى ليستر سيتي 💥



هل يفعلها مجددا في مباراة الغد؟ 🙏



🔷 #السيتي pic.twitter.com/cayQqXL7N4 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 26, 2020

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا بإيدرسون مواريس في حراسة المرمى، ووكر وميندي وآكي وستونز في الدفاع، رودري وفيرناندينيو وستيرلينج ودي بروينه وفودين في الوسط، وسيقود الهجوم جيسوس.

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

بينجامين ميندي - ناثان آكي - جون ستونز - كايل ووكر

رودري - فيرناندينيو

رحيم ستيرلينج - كيفين دي بروينه - فيل فودين

جابرييل جيسوس

ما هو التشكيل المتوقع لليستر سيتي؟

يغيب عن ليستر سيتي العديد من اللاعبين للإصابة، هم ريكاردو بيريرا وفيليب بينكوفيتش وديماراي جراي وجوني إيفانس.

سيبدأ شمايكل في حراسة المرمى، جاستن وسيونجو ونديدي وكاستاني في الدفاع، ميندي وماديسون وتيليمانس وبارنز وبيريز في الوسط، وسيقود الهجوم فاردي.

التشكيل | 4-1-4-1

كاسبر شمايكل

جيمس جاستن - تشالار سيونجو - ويلفريد نديدي - تيموثي كاستاني

نامباليس ميندي

هارفي بارنز - جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - أيوزي بيريز

جيمي فاردي