موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد نادي مانشستر سيتي بعد فوزه في اللقاء الأول أمام ولفرهامبتون بنتيجة 3/1 للقاء ليستر سيتي في رحلته المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف ستاد الاتحاد لقاء قوي أمام متصدر جدول الترتيب ليستر سيتي بعد أن سجل 7 أهداف في أول لقائين واستقبل هدفين فقط.

المان سيتي بقيادة المدير الفني الكبير بيب جوارديولا دائمًا ما كان حاضرًا في المنافسة على الصدارة، ويحاول حصد أكبر عدد من الألقاب، لكن بالطبع الوضع يختلف هذا الموسم بعد الصفقات العديدة والتدعيمات الكبيرة التي قامت بها العديد من الأندية الإنجليزية، آخرها انتقال بيل إلى توتنهام .

في هذا التقرير سنتحدث عن كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي من موعد وقنوات ناقلة والتشكيل المتوقع..

قيمة الدوري الإنجليزي تتخطى الإسباني والألماني مجتمعين

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي يوم الأحد 27 سبتمبر 2020 على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريًا في الشرق الأوسط على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستذاع على beIN SPORTS HD 1.

يغيب عن مانشستر سيتي في مباراة ليستر سيتي عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، هم سيرخيو أجويرو وبيرناردو سيلفا وإلكاي جوندوجان وجواو كانسيلو وأوليكساندر زينتشينكو، ومن المتوقع أن يغيب أيضًا إيميريك لابورت بسبب إصابته بفيروس كورونا.

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا بإيدرسون مواريس في حراسة المرمى، ووكر وميندي وآكي وستونز في الدفاع، رودري وفيرناندينيو وستيرلينج ودي بروينه وفودين في الوسط، وسيقود الهجوم جيسوس.

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

بينجامين ميندي - ناثان آكي - جون ستونز - كايل ووكر

رودري - فيرناندينيو

رحيم ستيرلينج - كيفين دي بروينه - فيل فودين

جابرييل جيسوس

يغيب عن ليستر سيتي العديد من اللاعبين للإصابة، هم ريكاردو بيريرا وفيليب بينكوفيتش وديماراي جراي وجوني إيفانس.

