تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وباوك في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "أولد ترافورد" مباراة قوية تجمع باوك مع مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي 2024-2025.

مانشستر يونايتد تعادل في جميع مبارياته حتى الآن في الدوري الأوروبي، ولم يحقق أي انتصار مع المدرب السابق إيريك تين هاج، ولذلك يسعى الشياطين الحمر للفوز بالمواجهة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد وباوك في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وباوك في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وباوك في الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 7 نوفمبر 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباوك في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباوك عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت المعلق الملعب مانشستر يونايتد - باوك الخميس 7 نوفمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD حفيظ الدراجي أولد ترافورد

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام باوك في الدوري الأوروبي 2024-2025