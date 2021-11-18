موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل واتفورد على ملعبه فيكارج رود نظيره مانشستر يونايتد، في مباراة هامة تجمع بينهما لحساب الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حالة مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة تعيسة، وربما ما هي إلا مسألة وقت ويتم الإعلان عن رحيل المدرب أولي جونار سولشاير بعد الهزائم القاسية في الأسابيع الماضية من ليفربول ومانشستر سيتي والأداء المتواضع للغاية الذي يظهر به رفاق كريستيانو رونالدو.

ويأتي الشياطين الحمر في المركز السادس بعد جمعهم لـ17 نقطة، وكانت آخر المباريات في ديربي المدينة أمام مانشستر مخيبة للغاية عندما تلقوا خسارة دون مقاومة تذكر من كتيبة بيب جوارديولا بهدفين نظيفين في قلب ملعب أولد ترافورد.

واتفورد، ومنذ وصول كلاوديو رانييري لقيادته الفنية نجح في الفوز مرة واحدة على إيفرتون بخماسية لهدفين، في مقابل ثلاث هزائم آخرهم أمام آرسنال قبل التوقف الدولي بهدف نظيف، ليحتل بذلك المركز السابع عشر بعشر نقاط فقط.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

الآن نستعرض معًا موعد مباراة واتفورد ومانشستر يونايتد، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد هو السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، على ملعب فيكارج رود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وواتفورد؟

تُبث منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل قمة مانشستر يونايتد وواتفورد عبرها كالعادة.

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة واتفورد - مانشستر يونايتد السبت 20 نوفمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية فيكارج رود beIN Sports HD 1 Premium

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على التشكيل الآتي:

ℹ️ Insight into how the Reds are shaping up for #WATMUN 👊#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 17, 2021

التشكيل | 3-5-2

دافيد دي خيا

هاري ماجواير -فيكتور ليندلوف - إيريك بايلي

لوك شاو - فريد - سكوت ماكتومياني - برونو فيرنانديش - آرون بيساكا

كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد

التشكيل المتوقع لواتفورد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كلاوديو رانييري على التشكيل الآتي:

On managerial pressure...



😓🎙 “Always managers are under pressure, in every country, in every moment – also 20-30 years ago. That is our life. We are alone. We are to fight. We are to be very clear with our players and try to do our best.” pic.twitter.com/xYZJnahW7G — Watford Football Club (@WatfordFC) November 18, 2021