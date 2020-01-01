موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي وست هام على ستاد لندن نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة ال من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020 الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، في واحدة من المباريات الشيقة في الدوري بعد المستوى الرائع الذي يقدمه وست هام.

يحتل السيتي المركز الـ١١ برصيد سبع نقاط من أربع مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، كانت آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي آرسنال وانتهت المباراة بفوز فريق بيب جوارديلا بهدف دون رد، ويسعى لحصد نقاط المباراة الثلاثة ليصل إلى النقطة العاشرة ويحسن ترتيبه، ويزاحم على المراكز الأولي كعادة الفريق في الدوريات السابقة.

أما نادي وست هام فيحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط من 5 مباريات خاضها في البطولة حتى الآن، تمكن من مفاجأة الجماهير وتحقيق الفوز في مباراتي ليستر سيتي وولفرهامبتون وبفارق مريح في النتيجة، وفي لقائه الأخير أمام توتنهام تمكن من قلب الطاولة على مورينيو في الدقائق الأخيرة، واستطاع التعديل من النتيجة بعد أن كان متأخرًا بثلاثة أهداف، لذلك ينتظر الجميع لقاء قوي وممتع وغير متوقع أن يفوز السيتي بسهولة في هذه المباراة.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة وست هام يونايتد - مانشستر سيتي ستاد لندن السبت 24 أكتوبر 2020،

7 ربيع الأول 1442،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1

ماهو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

يغيب جابريل جيسوس عن تشكيل مان سيتي للإصابة ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل الأتي

في حراسة المرمى إيدرسون مورايس في خط الدفاع إيميريك لابورتي وبنجامين ميندي وروبن دوس وفيل فودين، في خط الوسط إلكاي جوندوان وفرناندو لويز ورودريجو هيرنانديز وفيل فودين، في الهجوم رياض محرز ورحيم ستيرلينج.

التشكيل | 4-4-2

إيدرسون مورايس

إيميريك لابورتي - بنجامين ميندي - روبن دوس - كايل ووكار

إلكاي جوندوان - فرناندو لويز - رودريجو هيرنانديز - فيل فودين

رياض محرز - رحيم ستيرلينج

ما هو التشكيل المتوقع لوست هام؟

لا يوجد غيابات مؤثرة في فريق وست هام ومن المتوقع أن يبدا المدير الفني ديفيد مويس بالتشكيل الآتي....

التشكيل | 5-4-1

ووكاش فابيانسكي

كوفال - فابيان بالبوينا - أنجيلو أوجبونا - آرون كريسويل - أرثر ماسواكو

جارود بووين - توماس سوتشيك - ديكلان رايس - بابلو فورنالس

ميخائيل أنطونيو