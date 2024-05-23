تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يعتبر ديبربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من أهم المباريات الكروية في إنجلترا على الإطلاق، كيف لا وهي بين فريقين ينافسان دائمًا على البطولات بضراوة في إنجلترا، وخصوصًا مع طفرة مانشستر سيتي في العقد الأخير.

مانشستر يونايتد صاحب التاريخ العريق واليد الطولى في إنجلترا يعد من فرسان الرهان دائمًا في البطولات المحلية والقارية مهما تراجع مستواه.

أما مانشستر سيتي فهو بلا شك أقوى ناد حاليًا في إنجلترا وخلال السنوات الأخيرة كان رقمًا صعبًا على مستوى أوروبا بقيادة الإسباني المحنك بيب جوارديولا.

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يتكرر اللقاء بينهما ولكن على مستوى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، البطولة العريقة التي بدأت عام 1871! يا له من تاريخ طويل!.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هو يوم السبت 25 مايو 2024. على ملعب ويمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024؟

تنقل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستشاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد السبت 25 مايو 2024

17:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 1 ويمبلي حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى ستيفان أورتيجا خط الدفاع يوشكو جفارديول.- مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر خط الوسط رودري - كيفن دي بروينه - برناردو سيفا خط الهجوم جيريمي دوكو - فيل فودين - إرلينج هالاند

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى أندريه أونانا خط الدفاع ديوجو دالوت - كارلوس كاسيميرو - ليساندرو مارتينيز - أرون وان بيساكا خط الوسط سفيان أمرابط - سكوت ماكتوميناش - برونو فيرناندريش - كوبي ماينو خط الهجوم أليخاندرو جارناتشو - أماد ديالو

ما هي نتيجة أول ديربي جمعت بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي؟

أول مباراة جمعت بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لم يكن اسما الفريقين كما هو في الوقت الراهن، بل كان مانشستر يونايتد يسمى بـ"نيوتن هيث" ومانشستر سيتي كان يسمى بـ"سينت ماركس".

اللقاء الأول بين الفريقين جمعهما عام 1881، وانتهى بفوز نيوتن هيث (مانشستر يونايتد) بنتيجة 3-0.

ما هو تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في ديربي الدوري الإنجليزي؟

تواجه فريقا مدينة مانشستر في الدوري الإنجليزي في 170 مباراة سابقة، حيث فاز مانشستر يونايتد في 66 مباراة وفاز مانشستر سيتي في 52 مباراة وحسم التعادل 52 مباراة.

سجل مانشستر يونايتد خلال هذه المباريات في مانشستر سيتي 239 هدفًا، بينما سجل مانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد 240 هدفًا.

ما هو تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الديربي بالبطولات المختلفة؟

بشكل عام، خاض كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مباريات ضد بعضهما البعض في 189 مناسبة، فاز مانشستر يونايتد في 77 مناسبة، وفاز مانشستر سيتي في 59 مناسبة وتعادلا في 53 مناسبة.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، على الصعيد الرسمي وحتى آخر مباراة جرت بينهما.