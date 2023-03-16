موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-23 والقنوات الناقلة

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الشرق الأوسط وعبر الإنترنت؟ وما هي القنوات الناقلة عبر التليفزيون، البث المباشر والتشكيل المتوقع والموعد

موقع "جول" يقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بمباراة مانشستر ستيي وبيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكيف تتابعها في الشرق الأوسط بشكل عام.

مانشستر سيتي ضد بيرنلي: التاريخ وموعد انطلاق المباراة

المباراة مانشستر سيتي - بيرنلي التاريخ 18 مارس 2023 موعد الانطلاق 19:45 مصر، 20:45 السعودية الملعب الاتحاد

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي على التليفزيون؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يمكنكم مشاهدة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل عام عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وبالطبع ستكون مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي منقولة عبر شاشتها.

ستنقل المباراة عبر قناة beIN Sporths 1 HD Premium ويمكنكم مشاهدتها عبر هذه القناة حصريًا في الشرق الأوسط.

ولمن لم يستطع مشاهدتها عبر التليفزيون، يمكنه أن يتابعها عبر الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" والتي تأتي قبل المباراة بنصف ساعة.

المنطقة القنوات الناقلة البث المباشر الشرق الأوسط beIN Sports جول

تشكيلة وأخبار فريق بيرنلي

التشكيل المتوقع لبيرنلي

Position Players حراسة المرمى موريتش خط الدفاع إيكدال - بيير - ماتسين خط الوسط فيتينيو - روبرتس - كولين - جوموندسون - بارنز خط الهجوم تيلا - زروري

تشكيلة وأخبار فريق مانشستر سيتي

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي