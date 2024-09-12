موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل استاد الاتحاد، مباراة هامة وقوية تجمع بين مانشستر سيتي وبرينتفورد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

مانشستر سيتي، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد البداية القوية للموسم والتي كان آخرها الفوز على وست هام، وسيعمل على مواصلة انتصاراته لمواصلة منافسة ليفربول على قمة الترتيب.

أما برينتفورد يقدم مستويات مميزة حتى الآن في البريمييرليج، ونجح في تحقيق فوزين ولكنه سقط أمام ليفربول، وسيأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام السيتيزينز، تساعده في مشواره بالدوري الإنجليزي.

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ويحتل مانشستر سيتي، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يأتي برينتفورد في المركز السادس برصيد ست نقاط.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 14 سبتمبر 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد عبر قناة beIN Sports 2.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر سيتي - برينتفورد السبت 14 سبتمبر 2024،

17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 الاتحاد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025: