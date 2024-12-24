تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي تجمع كلًا من مانشستر سيتي وإيفرتون وسط رغبات متباينة بين الطرفين لحساب الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة.

مانشستر سيتي يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل تحسين سلسلة نتائجه الكارثية في الآونة الأخيرة، بينما يريد إيفرتون تحسين موقعه إذ يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الخميس 26 ديسمبر 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت التعليق الملعب مانشستر سيتي - إيفرتون الخميس 26 ديسمبر 2024

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV حفيظ دراجي الاتحاد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025