موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد أستون فيلا في نهائي كأس كاراباو

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد أستون فيلا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد نادي مانشستر سيتي للقاء نادي أستون فيلا في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على ملعب ويمبلي في إنجلترا يوم الأحد ١ مارس ٢٠٢٠ الساعة ٦:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

و كان المواطنين تمكن من الفوز في لقائه الأخير أمام ريال مدريد بنتيجة ٢-١ على ملعب سانتياغو برنابيو في أسبانيا في دور ال ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث أحرز اللاعب إيسكو هدف التقدم للملكي في الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة وسجل هدف التعادل اللاعب غابرييل خيسوس في الدقيقة ٧٠ ثم سجل اللاعب كيفين دي بروين هدف التقدم في الدقيقة ٨٣.

و في بطولة كابيتال ون تمكن الفريق من الصعود للنهائي بعد تخطيه لنادي مانشستر يونايتد بنتيجة ٣-١ في لقاء الذهاب و خسر أمام الشياطين الحمر في لقاء العودة بنتيجة ١-٠ ليصعد للنهائي بحصيلة ٣-٢.

و يحتل المواطنين المركز الثاني في الترتيب في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٥٧ نقطة.

أما نادي أستون فيلا صاحب المركز ال ١٧ في جدول الدوري برصيد ٢٥ نقطة كان قد صعد للدور النهائي من من البطولة بعد أن تخطى فريق ليستر سيتي بعد أن تعادل الفريقان في لقاء الذهاب ١-١ و تمكن من الفوز في لقاء العودة بنتيجة ٢-١ لتصبح حصيلة الأهداف ٣-٢.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة