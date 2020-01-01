موعد مباراة مانشستريونايتد القادمة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي
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يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق إيفرتون على ملعب إستاد جوديسون بارك ضمن لقاءات الأسبوع ال ٢٨ في الدوري الإنجليزي الممتاز وتقام المباراة يوم الأحد ١ مارس ٢٠٢٠ في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
الريد ديفلز يحتل المركز الخامس في الترتيب في جدول الدوري برصيد ٤١ نقطة و كان الفريق تمكن من الفوز في آخر لقائته في الدوري أمام فريق واتفورد بنتيجة ٣-٠.
وأيضاً فاز الشياطين الحمر في مباراته الأخيرة أمام نادي كلوب بروج بنتيجة ٥-٠ في الدور ال ٣٢ من بطولة الدوري الأوروبي.
أما نادي إيفرتون فيحتل المركز ال ١١ في الجدول برصيد ٣٦ نقطة و كان الفريق خسر في آخر لقاءته في الدوري أمام فريق أرسنال بنتيجة ٣-٢.
الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون والقنوات الناقلة.
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر يةنايتد - إيفرتون
|جوديسون بارك
|الأحد 1 مارس 2020،
6 رجب 1441،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN SPORTS HD 2