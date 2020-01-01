موعد مباراة مانشستريونايتد القادمة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستريونايتد القادمة ضد إيفرتون في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق إيفرتون على ملعب إستاد جوديسون بارك ضمن لقاءات الأسبوع ال ٢٨ في الدوري الإنجليزي الممتاز وتقام المباراة يوم الأحد ١ مارس ٢٠٢٠ في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الريد ديفلز يحتل المركز الخامس في الترتيب في جدول الدوري برصيد ٤١ نقطة و كان الفريق تمكن من الفوز في آخر لقائته في الدوري أمام فريق واتفورد بنتيجة ٣-٠.

وأيضاً فاز الشياطين الحمر في مباراته الأخيرة أمام نادي كلوب بروج بنتيجة ٥-٠ في الدور ال ٣٢ من بطولة الدوري الأوروبي.

أما نادي إيفرتون فيحتل المركز ال ١١ في الجدول برصيد ٣٦ نقطة و كان الفريق خسر في آخر لقاءته في الدوري أمام فريق أرسنال بنتيجة ٣-٢.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون والقنوات الناقلة